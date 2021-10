Nelly PALTHEY

Secrétaire avec 10 années d'expériences, j'ai voulu travailler de nouveau sur Dijon pour rester près de mon conjoint. Je saurai vous apporter mes qualités de sérieux, de discrétion et de rigueur. Je sais hiérarchiser les priorités et possède une grande conscience professionnelle.



Mes compétences :

Très bonne vitesse de frappe

Sérieux

Organisation de formations

Organisation de déplacements professionnels

Discrétion

Terminologie juridique

Rigueur

Gestion des priorités

Conscience professionnelle

Comptabilité publique

Autonomie

Microsoft Publisher

Comptabilité générale

Gestion du courrier

Orthographe

Accueil physique et téléphonique

Sténographie

Dictaphone

Microsoft Office

Gestion administrative

Gestion budgétaire

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word