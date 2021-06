Sylvain DONARD

Praticien certifié en Massage Bien-Être et Directeur de l'Ecole Française de Massage, je propose des massages Relaxation, Thaï traditionnel, Réflexologie plantaire et AMMA Assis & Allongé.



Je reçois sur rendez-vous au centre de relaxation Ambition Bien-Etre de Dijon ou me déplace dans votre entreprise et sur vos évènementiels sur Dijon et alentours.

L'Ecole Française de Massage propose une formation généraliste et complète sur le massage bien-être non thérapeutique.

Le centre de relaxation Ambition Bien-Etre est un lieu dédié à la relaxation et au massage bien-être. 4 pièces de 9 à 20 m² , calmes et lumineuses pour recevoir de manière individuelle ou en groupe.

Mes compétences :

Suivi administratif et comptable

Bien être

Relaxation

Massage détente

Massage Thaï

Massage en entreprise