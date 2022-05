Mickael GARCIA

"Vi ejer Tiden ; men Tider ejer også os" -- > "Nous possédons le Temps ; mais le Temps nous maîtrise aussi"



La réplique d'Ibsen résonne encore aujourd'hui à mes oreilles comme la première fois où je l'ai vu gravée sur les trottoirs d'Oslo. Le dramaturge norvégien aurait-il soupçonné que cette maxime puisse tant s'appliquer à notre époque ?



Il n'en reste pas moins que suite à cette expérience Scandinave, j'ai décidé de saisir les opportunités qui s'ouvrent à moi, me réorientant professionnellement pour quitter l'Histoire, le patrimoine et m'orienter vers les Ressources Humaines.



Cette reconversion m'a amené à être aujourd'hui un généraliste RH, capable de vous accompagner dans le développement des compétences de vos collaborateurs en passant par le déploiement stratégique sans oublier la dimension opérationnelle que requiert toute la fonction RH.



Aujourd'hui, grâce à mon expérience multi-site et une connaissance approfondie des process RH, je me lance dans un nouveau challenge, celui du droit social et de la protection sociale. Pour cela j'ai intégré la formation d'Inspecteur du Recouvrement au sein de l'URSSAF Bourgogne pour développer de nouvelles compétences et accompagner les entreprises dans leur audit social.



