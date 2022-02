Valisoa CHANDIOUX

Forte de ma formation à l'Edhec Business School et de mon implication dans des activités associatives, je compte à mon actif près de 15 années d'expériences dans le marketing. Au cours de mes différentes missions en entreprise, j'ai su développer diverses compétences :

- Marketing web et marketing direct BtoC : Chef de Produit Keljob.com (Site de recherche d'emploi)

- Marketing Internet et communication multicanale : Manager Trafic Carrefour.fr (Grande distribution)

- Marketing produit et communication print : Assistante Chef de Groupe Herta-Buitoni - Nestlé (Agroalimentaire)

- Marketing-Vente BtoB et support force de vente : Assistante Responsable National Marketing Vente SFR Entreprises (Téléphonie mobile)

- Marketing et communication dans un pays en voie de développement : Assistante Chef de Produit Sainto (Agroalimentaire)



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Marketing

Marketing produit

Ecrm

Web

Marketing direct

Internet

Téléphonie mobile

Agroalimentaire