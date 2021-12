Nelly TAILLANDIER

Riche d’une double compétence parfaitement complémentaires, permettant également une approche plus globale des activités de l’entreprise, mes 24 ans d’expérience sont des vrais atouts que je mets à votre disposition.



Après avoir exercé le métier d’assistante commerciale export pendant 10 ans, tout d’abord dans la métallurgie puis l’agriculture et enfin le médical, j’ai saisi l’opportunité d’évoluer vers le domaine des Achats et Approvisionnements suite à une réorganisation du poste que j’occupais. J’ai pris en charge l’administration des commandes Projets en partenariat direct avec les services R&D, Qualité et Supply Chain et les fournisseurs.

Mon implication et ma détermination m’ont permis de me voir ensuite attribuer la responsabilité supplémentaire des achats des composants d’emballage.

De plus, en optimisant les tâches quotidiennes, j’ai su libérer du temps pour mener des audits internes selon les référencements ISO et FDA.



Toutefois, grâce a un nouvel élan professionnel, je me consacre de nouveau à l’ADV d’une grande multinationale spécialisée dans le secteur médical et située en Suisse.

Ce poste me permet de développer plus amplement une approche financière de mon métier. En effet, je dois analyser, estimer au plus juste les ventes et les discuter avec la Force de vente toutes les semaines.

Il demande également une plus grande proactivité afin de maximiser le revenu financier de la société en fin de mois.



Afin de suivre étroitement la progression des commandes et des ventes, je participe à des réunions quotidiennes pendant lesquelles est revue e la progression des ventes par territoire et par domaine d’activité grâce à des indicateurs de performance individuelle et de mettre en place des actions pour les optimiser.



Sont mis également en place des outils d’amélioration continue auquels je participe tels que Kaizen, Value Stream Map….

Dynamique, persévérante, j’aime l’échange entre collaborateurs pour réaliser ensemble des missions en parfaite adéquation avec l’esprit entreprise.



Mes compétences :

Oracle

Microsoft office

Powerpoint

ERP

Lotus notes

LOT

Informatique