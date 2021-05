Bonjour,

je m'appelle Néma je suis née à Poitiers je vie a Niort je parle couramment chinois

'' nihao wo jiao Néma ,wo sheng zai Poitiers ,wo shuo yi dian zhonguèn''

j'aime énormément faire du théâtre ,jouer du piano et faire du sport

je suis aller en Thaïlande quand j'avais 3 ans et demi et j'y suis resté pendant 6 mois

et j'aime le foot



Mes compétences :

Sport

Théâtre

Football