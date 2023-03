Nesrine TRABELSI

Je suis titulaire de diplôme d’Ingénieur en Biologie et comme tout biologiste souhaitant élargir son horizon, Je me suis dirigée vers le domaine de la bio-informatique car je suis consciente que ce domaine, avec ses

sous-disciplines, est devenue un outil indispensable pour la recherche.



Ma formation universitaire avec les stages que j’ai effectués, m'ont permis d’avoir des connaissances et surtout des compétences dans le domaine de la biologie.

J’ai suivi de moi-même plusieurs formations en ligne qui, en complément des stages au sein des laboratoires de Bio-informatique en France et en Tunisie, m'ont permis d'acquérir des compétences dans le domaine de la bio-informatique (traitement et analyses des données, construction des réseaux...).



Avoir une double compétence en biologie et en bio-informatique va me permettre de répondre aux besoins des laboratoires cherchant d’exceller dans le domaine de la biologie en utilisant la bio-informatique



Mes compétences :

Team building

Immunologie

Méthodes bio-informatiques

Langage R

Biologie moléculaire

Biologie cellulaire