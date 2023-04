VOUS SOUHAITEZ METTRE VOTRE PASSION AU SERVICE DE VOTRE BUSINESS?

VOUS SOUHAITEZ ÊTRE PRÉSIDENT DE VOTRE PROPRE CLUB BUSINESS?

Vous êtes, dirigeants, décideurs d’entreprises.

Vous êtes passionné par le golf.

Et vous avez un bon tissu relationnel.



Alors, rejoignez nous et ouvrez un NETWORKING GOLF CLUB dans votre région !



Véritable terrain d’échanges et de convivialité, le golf est un vecteur de communication parfaitement adapté pour renforcer son réseau et développer son business.



LE NETWORKING GOLF CLUB

Le Club Business des dirigeants et décideurs golfeurs



Fondé par Gaëtan PETITEAU et déjà présent sur Bordeaux et à Nantes dès janvier 2015, le Networking Golf Club a pour vocation de mettre en relation des dirigeants et décideurs d’entreprise autour de la pratique du golf.

Créer des occasions de rencontres afin de générer des échanges professionnels de qualité, tisser un nouveau réseau professionnel et faciliter des partenariats en permettant aux dirigeants et décideurs d’inviter leurs clients et prospects pour profiter de RP personnalisées sont les objectifs du club!



Les hommes et les femmes décideurs golfeurs savent combien le golf est efficace pour nouer des relations d’affaires de qualité.

La convivialité de l’activité est en effet propice au développement et à l’entretien de contacts professionnels privilégiés. Bien peu de dirigeants cependant sont organisés pour se servir efficacement de cet outil... Le Networking Golf Club, est là pour y remédier.



Bien sur, pour faire partie du club, il faut montrer balle blanche... Sont acceptés à titre de membres les femmes & les hommes dirigeants, décideurs d'entreprises. Leur statut de membres leur permet alors d’inviter des contacts à l’occasion de journées privées, sous réserve que le profil de leurs invités correspond à celui des membres du club. En revanche, nul besoin d’afficher un handicap à un chiffre pour être admis, le club est ouvert à tous les niveaux de jeu, les novices étant initiés et accompagnés par des golfeurs professionnels lors de chaque journée.

Avec plusieurs tarifs d’adhésion annuelle en fonction des services désirés, le Networking Golf Club propose à ses membres plusieurs journées privées « golf & business ».

Des rendez-vous informels dans le cours de la saison et des offres privilégiées. Le Networking Golf Club organise également des mises en relations ciblées à la demande des membres et n’oublie pas d’organiser des « rendez-vous 9 trous » pour rester dans l’esprit golf et dans la convivialité.

Enfin les adhérents peuvent également bénéficier d’un service de gestion personnalisé de leurs rendez-vous entre membres du club. Le Networking Golf Club valide alors l’accord du rendez-vous entre les membres et réserve un parcours 9 trous à leur attention.

Les entreprises dont les dirigeants-décideurs sont membres se voient aussi offrir des tarifs préférentiels ainsi que des avantages intéressants tels qu’un soutien dans l’organisation d’événements « RP- Golf » (conseil, mise en place, conditions financières privilégiées), ou bien encore une mise à disposition pour organiser des week-end et séjours golf d’entreprise par le biais de son agence d'événementiel de golf EVENT GOLF.

Vous souhaitez vous aussi développer ou étendre votre réseau tout en conciliant business et plaisir autour de la petite balle blanche ? Alors rejoignez nous !



Plus d’informations :

NETWORKING GOLF CLUB

contact@eventgolf.fr



http://networkinggolfclub.blogspot.fr/

http://eventgollf.blogspot.fr



http://www.chefdentreprise.com/Breves/Management-En-quoi-le-golf-rend-il-meilleur-50747.htm





