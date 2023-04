Nezha TALBI

Expérience dans la conception, la planification, le contrôle de projets;

Connaissance des principes et méthodes de la recherche administrative ;

Aptitudes à synthétiser et vulgariser l'information, à repérer les difficultés, à les résoudre;

Esprit d'initiative, de rigueur et souci du détail;

Créative, débrouillarde et douée d’un esprit stratégique;

Capable de prendre des initiatives, de faire les suivis et de mener les projets à terme;

Habileté à travailler de façon autonome, sens de l'organisation et des responsabilités;

Aptitude à prioriser sous pression, à accomplir plusieurs tâches à la fois et à respecter les échéanciers;

Connaissance des principes de la gestion du risque;

Grande facilité de communication, de diplomatie et d’entregent;

Compétences matière d'analyse, de recherche et de rédaction de rapports;

Aisance avec le matériel informatique et des logiciels tels que Windows, Word, Access, Excel, Project, PowerPoint, SharePoint, Visio, Outlook et Internet;

Aptitudes à travailler en collaboration avec une équipe multidisciplinaire;

Récipiendaire de La Médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse



Mes compétences :

Coordination

Coordination de projets

Gestion de la qualité

Gestion de projets

Gestion du risque

Qualité