Nicholas BEATY

Franco-américain avec un parcours multiculturel et vivant à Rennes, je suis passionné par les relations internationales, le réseautage, l'entrepreneuriat et l'innovation.



En tant que Facilitateur de Communautés / Conseiller Multilingue en Affaires Internationales avec de très bonnes compétences en communication orale et écrite, j'ai su jouer un rôle décisif dans l'acquisition de nouveaux marchés pour des entreprises au niveau international et local (notamment en Bretagne). Je sais développer des partenariats stratégiques et j'ai pu démontrer, à travers mes expériences professionnelles dans les secteurs privés et institutionnels, mes capacités à créer et gérer des comptes clients, organiser des événements et résoudre des problèmes dans des environnements où le rythme des activités est soutenu et les échéances sont serrées.