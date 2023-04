Nicolas ALLINEI

Spécialisé dans la communication, je suis capable de développer une architecture web sous WordPress ainsi que de la gérer au quotidien (mais cela peut être également d'autres plateformes). Refonte graphique d'un site, gestion d'une base de données, campagne d'emailing, newsletters, rédactions d'articles...

Mon domaine de prédilection est la vidéo, je monte la plupart de mes réalisations sous Premier Pro. Cela peut être des reportages, des interviews, des tutoriels animés ainsi que des vidéos de présentation. Je fais également de la fiction et j'ai déjà réalisé de nombreux court-métrages. Dans un domaine plus spécifique, je fais aussi de la vidéo 360°.

La gestion des réseaux sociaux fait également partie de mes compétences et mes 25 ans sont un atout non négligeable pour ce genre de plateforme.

Concernant les autres aspects de la communication je peux réaliser des affiches, des flyers ainsi que des brochures sous InDesign, Photoshop ou Canvas selon vos préférences.



N'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet pour avoir une présentation plus complète de mes réalisations. (https://nicolasallinei.fr/ )