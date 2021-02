Nicolas BABOUT

Je mets ma longue expérience dans les métiers du numérique, enrichie au quotidien par les nouvelles technologies, à disposition des entreprises pour les accompagner, les conseiller, et apporter des solutions efficaces et apporteuses de valeur. Telle est ma motivation.



Pour des missions longues ou ponctuelles d'assistance informatique ou de gestion de parc informatique, de conception / création de logiciel de gestion ou smartphone (react-native), de conseil, de management de projets, me contacter via LinkedIn ou par mail à contact@locasse.fr.