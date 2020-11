Nicolas BAUCLIN

De formation ingénieur généraliste, j'ai pu parfaire mes connaissances sur les sytèmes énergétiques et la thermique du bâtiment durant ma mission d'un an et demi au centre de recherche de GDF SUEZ. J'y ai développé des outils afin d'évaluer la performance réelle sur l'année des pompes à chaleur et proposé des améliorations sur la réglementation thermique française en vue de préparer la RT 2012.



Après un passage, en bureau d'études chez un exploitant en génie climatique, j'ai acquis une vision globale des systèmes énergétiques tout au long de leur cycle de vie, ainsi que des différents métiers tournant autour du génie climatique.



Passionné par la dimension scientifique du métier d'ingénieur, j'ai fait évolué ma carrière vers un poste d'Ingénieur de Recherche.



Mes compétences :

Génie climatique

Thermique

Recherche

Efficacité énergétique

Pompes à chaleur