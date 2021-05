Logiciels CAO utilisés :

Catia V5 (Certifications Dassault surfacique)

Catia V6 (Certification Dassault volumique)

3Dexperience

Solidworks



Logiciel bureautique :

Pack office



Projet personnelle :

Conception d'imprimante 3D sous Solidworks, Fabrication ( montage mécanique et électronique), Programmation sous Arduino (Langage C), mise en route et fiabilisation.