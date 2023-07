Nicolas BESTIEU

Certifié ISTQB niveau "Foundation"



DOMAINES DE COMPETENCES :



Consultant Testing

• Mise en place et pilotage d’équipes de test fonctionnels

• Mise en place de Méthodologie et processus de test

• Mise en place de l’outillage de test, des corpus documentaire

• Rédaction de plan de test et stratégies

• Responsable qualité : suivi de la qualité et amélioration continue



Chef de projet Testing

• Gestion de projet de test

• Coordination

• Suivi RH

• Assistance à Maîtrise d’Ouvrage

• TMA (évolutive et corrective)









Mes compétences :

Office

ISTQB

Création de site Web

Quality Center

VBA

Test

KPI

Excel

CMMI