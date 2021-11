Nicolas BIANCUCCI

Diplômé de l’IDRAC Business school d’un master 1 obtenu en formation continue, je dispose d’une expérience de 18 ans dans le secteur automobile.



Ayant évolué dans un environnement où la satisfaction client est primordial, je suis fort de ma culture résultat et qualité.



Le management d’équipe, mis en pratique depuis 10 ans, est une source d’épanouissement et de challenge. En effet, dans un environnement exigeant en termes de performance, concilier l’épanouissement de ses collaborateurs et la productivité / rentabilité du service est un challenge que j’aime relever au quotidien.



Depuis 6 ans, je gère un service de livraison et préparation / restitution, composé de 12 personnes et nécessitant une gestion des volumes en flux tendu. Aimant développer et mettre en place des outils de performance et procédure qualité, cette expérience a été pour moi l’occasion de me surpasser en créant ce nouveau service.



Fort de mon expérience, je suis aujourd’hui à la recherche de nouveaux défis.



Mes compétences :

Techniques de vente

Management

Expertise technique

Microsoft Office

Développement commercial

Esprit analytique

Analyse des causes

Conduite du changement

Leadership organisationnel