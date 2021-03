Tombé dans la marmite du handicap dès la naissance, je travaille dans le secteur du handicap depuis les années 2000, mes diplômes de marketing et de management des Arts et Métiers en poche.



A l'origine de la rubrique Emploi du site Handicap.fr, ainsi que des Villages Emploi sur les salons Handica et Autonomic, je contribue aujourd'hui activement au lancement et à l'animation du site handicap-rh.



Mes compétences :

Publicité

Vente

Gestion de projet