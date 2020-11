Nicolas BLUTEAU

Au croisement de la technique (compétences en électrotechnique et maintenance industrielle) , de l'informatique (chef de projet) et de l'organisation des flux et (chef de projet fonctionnel), j'aime trouver et mettre en œuvre des solutions réalistes et innovantes pour accroître la valeur ajoutée de l'entreprise.



Et au-delà des aspects techniques, j'ai une vraie appétence pour les relations humaines que je positionne toujours au cœur de mes projets.



Mes compétences :

Amélioration Continue

Innovation

Accompagnement au changement

Gestion de projet informatique

Gestion de projet fonctionnel