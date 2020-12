Nicolas BONCOURE

Ingénieur d’étude et développement indépendant, j’interviens sur les aspects techniques autour des architectures java/J2EE.



Suite à de nombreuses missions chez différents acteurs majeurs de la grande distribution (Kering, LaRedoute, Oxylane, Adeo, Kingfisher), j'ai acquis une bonne compréhension et une vision fonctionnelle des différents métiers: logistique, supply chain, offre, publication pré-front ainsi que sur la gestion du cycle de vie des produits.



Convaincu et fan des méthodes Agiles notamment Scrum, j’ai à plusieurs reprises eu l'occasion de les mettre en pratique notamment en tant que scrum master sur un projet pilote en Agilité.





Mes compétences :

Hibernate

Scrum

Spring

Java

Web

Agile

JEE

Javascript

JQuery

Backbone

Lean management

EJB3