Nicolas BOSSY

Doté dune expérience dune dizaine dannées auprès dassurances et de société de courtage en immobilier, les rouages des domaines de la vente, de la commercialisation et même de limmobilier ne connaissent quasiment plus de secrets pour moi. Ayant eu loccasion de passer par différents échelons de postes dans la hiérarchie, je pense avoir une vision globale des systèmes de fonctionnements dentreprises, dagences.

Mon sens de lécoute, ma capacité dadaptation et mon goût pour le travail bien fait mamènent à mintégrer facilement. De plus, dans des moments de stress, je garde la tête froide afin de trouver des solutions efficaces.