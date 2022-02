Nicolas BOUSQUET

CAdreur et vidéaste, formé à l'ESRA Bretagne de RENNES, je cherche tout type de contrat intermittent ou au régime général. Je suis gérant de ma propre structure et peux donc facturer mes prestations.



Je suis quelqu'un qui aime travailler le détail, au cadrage comme au cours du montage.

Très polyvalent, je m'adapte facilement aux nouveaux environnements que je rencontre.



Par ailleurs, j'ai été Moniteur éducateur, mon approches des différents publics du secteur social est un plus que j'aurai plaisir à mêler à mon activité de Technicien Audiovisuel.



Mes compétences :

BAFA complet

Informatique

Montage vidéo

Cuisine

Tournage de films et clips

Retouche d'images

Effets spéciaux