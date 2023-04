Nicolas BOUTTEVILLE

Animation de la production de contenus images, photos et videos de DECATHLON et de ses marques d'enseigne.



Le périmètre de cette activité intègre :

- la production de Vidéos et photos Packshot au sein de notre studio de prises de vue interne (Studio de 700M2 récemment que j'ai créé en 2015)

- Vidéos d'aide la vente (E-commerce et PLV Video magasin)

- Vidéos mode d'emploi, tutoriels, notices, E-learning 100% dédiées aux produits et à l'innovation

- vidéos "corporate et événementielles" destinées à tous les canaux de diffusion de l'enseigne DECATHLON.