Nicolas BOYER

Après quatre années passées chez Viadeo à développer des nouveaux produits BtoB, j'ai participé à l’ouverture d’un restaurant à Boulogne, le Doddy’s Coffee.

Cela fait maintenant deux ans et cet établissement est solidement installé dans son environnement.

Il est donc temps pour moi de trouver un nouveau challenge.

Mon profil est assez dur à résumer en quelques mots et mes compétences sont variées.

Plus qu'un poste traditionnel, je suis à la recherche d'un nouveau projet dans lequel je pourrai m'investir totalement.

Accompagner et faire monter en puissance une entreprise, vivre une expérience humaine forte, voilà ce qui m’intéresse.

Je suis donc ouvert à toutes propositions.

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.

A très vite,

Nicolas



Mes compétences :

freelance

communication rh

chine

réseaux

sondage

marketing

Viadeo

Web

btob

sport

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Consolidations