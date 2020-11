Nicolas BRIANCEAU

Formation: BAC F1, BTS MAI, Licence et Maîtrise (Ecole Centrale de NANTES), DESS de mécanique et robotique à l'Université de Poitiers.

De 1993 à 1996, en charge de la mise en oeuvre de nouvelles technologies au sein de MARIE Surgelés IAA.

De 1996 à 1999, Ingénieur Technique et commercial chez PARKER Motion Control. En charge de la gestion d'un réseau de distributeur, formation et études + mise en oeuvre d'équipements industriels.

Depuis 1999, évolution au sein de SEW USOCOME, en tant qu'ingénieur technico commercial, en charge d'un secteur très diversifié. Gestion d'un CA de plusieurs millions d'euros.

Depuis 2017, fonction complémentaire de consultant en mécatronique sur la région grand ouest.

Reconnu comme expert de la motorisation, des motoréducteur, de la variation de vitesse, du contrôle de mouvement, des réducteurs heavy industry et des Architectures complexes, je propose mes services aux industriels OEM ou EU.



Mes compétences :

Automatismes

mécatronique

Motion

Robotique

Vente

Prospection commerciale

Autonome

Dynamique