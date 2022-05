Nicolas IRION

ACEMIA est spécialisée dans la conception, la réalisation et l'installation de solutions de convoyage, de transitique et de manipulation dans toutes les filières de l'agroalimentaire.



Depuis plus de 25 ans, ACEMIA est reconnue pour la fiabilité et la pertinence des solutions sur mesure installées : nous optimisons la circulation de vos produits, en tenant compte de vos processus, de vos cadences, des contraintes technologiques, ergonomiques, d'implantation, de délais etc..



Les principaux groupes français et internationaux nous font confiance pour intervenir sur des lignes existantes ou des nouveaux projets. Pourquoi pas vous ?

N’hésitez pas à nous interroger :Array



ACINOX , une marque d'Acemia Industrie, vous propose une large gamme de solutions d'hygiène des hommes et des environnements de travail, répondant aux normes d'hygiène les plus strictes. Découvrez nos produitsArray



TCMA est une entreprise spécialisée dans la maintenance industrielle. Découvrez nos prestations surArray