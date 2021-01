Nicolas BROUEILH

Je suis actuellement en cours de création de la société ASTC France une filiale du groupe international ASTC, basé à Adélaïde en Australie, et qui fournit des solutions de simulation et des services dans le domaine des systèmes embarqués.

ASTC propose un environnement de simulation, VLab, offrant une nouvelle technologie, des produits et des solutions pour le développement, la modélisation, la simulation et le prototypage virtuel de systèmes électroniques. VLab permet d’accélérer le développement de logiciels embarqués, de plateformes hardware et de systèmes complets pour des industries telles que l’Automobile, le Wireless, le Modem, ...

En complément de cette technologie, ASTC met à disposition son expertise technique dans différents domaines:

- design de circuits intégrés digitaux et analogiques

- design de systèmes complets (prototypage, simulation, analyse)

- développement de logiciel embarqué.



L'objectif d'ASTC France est de développer et de supporter les activités d’ASTC en Europe. Nous assurons la commercialisation des solutions d’ASTC, de ses services, et nous offrons en complément un support local et adapté aux besoins de nos clients.





Mes compétences :

C

C++

GIT