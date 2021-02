Nicolas CALAZEL

Passionné par l’informatique depuis que je suis petit, mes études m’ont permis d’en faire mon métier. Après 5 années d’études à Supinfo International University à Toulouse, j’ai intégré Sogeti, une SSII filiale du groupe Capgemini.



J’ai pu grâce à cette société, mettre en pratique mes connaissances et développer de nouvelles compétences afin de répondre au mieux aux besoins des clients. Grace aux projets auxquels j’ai eu la chance de participer, mon intérêt pour les technologies Microsoft a grandi et m’a amené à me spécialiser dans les solutions orientés cloud.



Mon objectif aujourd’hui est de continuer à développer des compétences autour des solutions de cloud privés mais aussi d’en apprendre plus sur les solutions de cloud publics telles qu’Azure ou AWS.



Mes compétences :

Powershell

EMC Celerra

SQL Server

Active directory

Vmware

Hyper-V

SCVMM

Windows server 2008 R2 / 2012

SCOM

Microsoft

Azure