Dynamique et passionné, je sais m'adapter rapidement à toute sorte de situations. Sociable et honnête j'arrive assez facilement à motiver une équipe. En revanche impatient et perfectionniste je me considère comme un éternel insatisfait, ce qui me pousse constamment à repousser mes limites.



Mes compétences :

Contrôle qualité

Microsoft Office

Lean Manufacturing

ISO 900X Standard

Audit

Gestion de projet

IATF 16949