Nicolas CARRE

Mon parcours commence à Paris où j'ai fait mes études d'ingénieur à l'ESME Sudria (promotion 2004). Au terme d'une formation généraliste, j'ai choisi de me spécialiser en génie électrique avec une sensibilisation à l'environnement.



Souhaitant approfondir ma connaissance technique, j'ai choisi de rejoindre Altran Sud-Ouest pour intervenir en tant qu'électronicien de puissance chez Technofan (équipementier aéronautique) pendant 18 mois. J'interviens actuellement chez EADS Astrium Satellites où je participe à la conception de batteries Li-Ion pour des satellites de télécommunications.



Je souhaite à présent donner plus d'importance à ma part relationnelle tout en m'appuyant sur mes compétences techniques acquises. Mon objectif professionnel à 5 ans est d'occuper un poste technique en relation avec le client dans le secteur de l'environnement et plus particulièrement des énergies renouvelables.



Mes compétences :

Électrique

Energie

Énergies renouvelables

Génie électrique

Aéronautique

Electronique