Nicolas CAYET

Passionné par la technologie dès le plus jeune âge, mordu du développement web depuis plus de 7 ans et évoluant dans le développement mobile depuis près de deux ans, j'aime apprendre et comprendre. Aujourd'hui, l'univers des API (notamment REST) me passionne et me permet de relier deux univers : le web et le mobile.

Mener à bien mes projets aussi bien techniquement que relationnellement avec le client est une de mes priorités.

J'aime le code propre, et le rendu ergonomique. Parfois mon perfectionnisme fait perdre du temps en amont mais il a souvent porté ses fruits plus tard, lors de résolutions de bugs ou d'évolution.

Fervent défenseur de l'open-source, j'aime me nourrir des expériences d’autrui mais aussi partager en retour mes connaissances et solutions à ces mêmes communautés.



Mes compétences :

Android

API

Api REST

CSS

Doctrine

Drupal

HTML

JAVA

Javascript

JQuery

Mobile

PHP

Programmation

REST

Symfony

Titanium

Titanium Mobile

Zend