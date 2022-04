Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenu sur mon profil viadeo.

Pour toutes demandes d informations, veuillez me contacter a l adresse suivante: christophe.jcarvalho@gmail.com



Bien a vous.



Mes compétences :

Créatif

Esprit d'ouverture

Esprit d'équipe

Création graphique

Organisation d'évènements

Demarche commerciale

Logisitique

Esprit entrepreneurial

Relation sociale