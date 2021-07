Nicolas CHARROT

Responsable Installation générale / Coordinateur projet.



14 ans dexpérience dans lindustrie nucléaire incluant le suivi technique multi disciplines, la gestion déquipes, le développement doutils de gestion de production et la coordination des études avec les différents acteurs impliqués, dans un environnement international.



Compétences développées :



- Définir et décliner les orientations stratégiques du client dans un

environnement international,

- Elaborer les processus à suivre pour atteindre les objectifs et jalons fixés,

- Rédiger les spécifications, processus et documents qualités,

- Gérer les configurations et les livraisons des modèles 3D,

- Développer les outils (suivi de production, KPIs, documents qualités)

nécessaires aux équipes,

- Gérer lavancement et assurer le suivi des études dintégration des systèmes

(ventilation, tuyauterie, ),

- Animer et coordonner les équipes dintégration (ingénieur et dessinateurs),

- Analyser/intégrer les demandes du client et délimiter les actions non-

contractuelles,



- Maitrise des logiciels CATIA V5 (Plant design) et ENOVIA (PBS Architect sur le

projet ITER), E3D,

- Maitrise du pack office (avec développement doutils de gestion de

production et KPIs),

- Anglais écrit et parlé courant,