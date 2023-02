Nicolas COSSET

La société ISYTEC, implantée à RENNES, est une filiale du Groupe TRECOBAT (1300 maisons par an).

Fabricant Industriel de murs à ossature bois enduits, ISYTEC construit des logements individuels (en diffus ou groupés) et des bâtiments tertiaires.



Pour accompagner notre fort développement, nous recrutons des MENUISIERS CHARPENTIERS qualifiés (niveau N3 P1/P2) et expérimentés (3 à 5 ans), maîtrisant la fabrication d’ossatures bois, de charpentes en atelier.



4 POSTES SONT A POURVOIR !



