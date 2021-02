Vous êtes en expansion et souhaitez agrandir votre équipe ? Vous êtes à la recherche d'une personne dynamique, autonome, réfléchie, curieux, polyvalent et doté d'un très bon relationnel ainsi qu'un sens du service et de l'organisation ?



Ne cherchez plus, je suis celui qu'il vous faut !



Mes compétences :

Agent commercial

Assurance

Commercial

Conseil

Formation

Marketting

Recrutement

Relationnel

Sport

Gestion

Vente

Gestion de projet

Communication