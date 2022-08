Nicolas CREIGNOU

Le groupe HBI est spécialisé dans lindustrie du Freight Forwarding, maritime et aérien, implanté au niveau mondial.



Son siège social européen se situe historiquement à Marseille, mais HBI dispose dagences dans les principaux ports et points névralgiques de la logistique française : Le Havre, Marseille, Roissy et Lyon.



Par la volonté affichée de son PDG, Clément BALLADUR, HBI bénéficie aujourdhui dun rayonnement international grâce à ses implantations en propre en Turquie, Chine, Indonésie, Dubaï, Sénégal, Côte dIvoire et Etats Unis. Son siège social asiatique, basé à Hong Kong assure le développement du Groupe dans la zone Asie Pacifique.



HBI fait bénéficier ses clients dune expertise reconnue depuis plus de quarante ans dans le transport maritime et aérien.