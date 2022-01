Nicolas DALL'ARA

20 ans d'expérience professionnelle en système, réseau/télécommunication et sécurité au sein d'entreprise du CAC40 et d'ESN, principalement dans la gestion de projet et l'expertise technique sur les domaines de l'infrastructure des Datacenters et Callcenters.



Mes compétences :

Sécurité des systèmes d'information

Ingénierie Réseau

Datacenter

Sécurité informatique

Gestion de projet

Télécommunications

Architecture SI

Togaf

Centre d'appels

ITIL

Symantec Endpoint Protection

BlueCoat

Cloud computing

Management opérationnel

F5

Juniper

Cisco Devices

Check Point

COBIT

PRINCE 2

Méthode agile