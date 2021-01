Oriane DEBLANGY

Passionnées par linnovation hôtelière et le management, je suis toujours prête à relever de nouveaux défis.



Mes mots clefs: esprit déquipe, passion, management, anticipation, organisation, qualité, expérience client, création, image de marque, acceuil, détail, savoir être, formation, gestion, productivité.



Mon portrait chinois :

Si j'étais une couleur je serais le rouge, pour sa force, son énergie, et sa passion.

Si j'étais une ville je serais New York : une ville qui ne dors jamais.

Si j'étais un hôtel je serais un Ancien Palace pour ces histoires de légende, ses innovations, ses rénovations, ses remises en question et son savoir être.

Si jétais une phrase :« Se réunir est un début ; rester ensemble est un progrès ; travailler ensemble est la réussite. » (Henry Ford)

Si jétais un Adjectif : Optimiste