Nicolas DANIEL

Formaté bureau d'études depuis ma formation initiale de MASTER dans le domaine du Génie Civil à l'Université du Littoral Côte d'Opale, mon profil correspond aux multiples attentes d'un BE.

Mes études, stages et divers emplois m'ont permis de développer des compétences diverses et variées pouvant me servir dans plusieurs domaines (Bureau d'études bâtiment, construction, architecture, méthodes etc ...)

Ma compétence en logiciel Autocad m'a toujours servie dans l'ensemble du travail à accomplir et celle-ci s'étoffe au fil des années

Actuellement en BE dans le domaine du rayonnage et solution de stockage, je travaille chez Provost distribution dans le service Export. Durant un peu plus d'une année (Juillet 2020-Octobre 2021), j'ai également intégré le bureau d'études division REDSTOCK (solution autoportante) dans le but d'apporter le bagage autoportant au sein du service export.

Pour résumer, mon travail consiste à proposer les meilleures solutions de stockage et d'implantation pour optimiser l'espace de rangement dans les entreprises pour des entrepôts, stocks, magasins, cours de matériaux etc ... tout en guidant le client vers des solutions adéquates.

A la fois pour faire les plans sous Autocad, le chiffrage des installations et les conseils client/commerciaux, ainsi que développer des solutions techniques pour améliorer les outils/produits.