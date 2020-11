Nicolas DANIEL

Avec un niveau Licence en management en restauration j'ai voulu me réorienter vers la grande distribution, un domaine où je me sens actif et vivant avec la passion du produit et le contact client.



Expérience en management

Connaissance en fruits et légumes

Connaissance en gastronomie et alimentation

Forte exigence qualité des produits

Exigence disposition en rayon

Conseil client

Respect du produit

Esprit d'équipe

Convivialité



Observateur

Ponctuel

Exigent

Responsable

Organisé

Je prime souvent sur la logique des choses pour l'organisation du travail.



Mes compétences :

Management

Vente

Conseil client

Connaissance Fruits et légumes

Adaptabilité

Rigueur