Vinciane PASSAVY

Professionnelle du RECRUTEMENT, j'interviens sur l'ensemble de nos activités Fruits et Légumes, Crèmerie et Marée.

Ainsi, je suis amenée à recruter pour :

- nos magasins : Vendeurs, Adjoints, Responsables de Rayons et Responsables de réseaux,

- nos sites de production (Ateliers de découpe et de conditionnement) : Profils Achats, Qualité, Production, etc...

- nos Services Supports : Finances, Marketing, Informatique, RH, ...

***

Je suis aujourd'hui à l'écoute des nouvelles pratiques afin d'attirer des candidats ciblés à nos métiers. Je cherche également de nouveaux modes de sourcing pour toucher également les personnes ne postulant pas aux annonces.

***

Si vous souhaitez nous rejoindre, je vous invite à transmettre votre candidature spontanée à l'adresse mail : rh@flrecrute.fr



Mes compétences :

Développement RH

Communication

Formation

Droit social

Recrutement

Gestion de projet

Microsoft Excel

Microsoft Word

Administratif RH

Microsoft PowerPoint

SAP

Pléiades

Cegid

Reporting