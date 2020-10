Nicolas DE GUILLEBON

Dynamisé par les relations humaines et les rencontres, j'ai un esprit curieux et créatif qui me pousse évoluer dans des environnements innovants. Je suis attiré par l'action, avec un grand sens du concret et une capacité à trouver des solutions humaines et techniques aux challenges dont j'ai la responsabilité.



Fort de 16 ans d'expérience dans les hautes-technologies, en Marketing et Business Development, dont 3 ans aux Etats-Unis j'ai développé une bonne connaissance des marchés des composants sécurisés, des micro-contrôleurs industriels et des solutions tactiles pour mobiles et produits grands public.



Ces expériences professionnelles variées, m'ont permis d'occuper des fonctions transversales de coordination nécessitant un fort esprit d'analyse et d'initiative, ainsi que des fonctions de développement de business international faisant appel à mon grand sens des relations internes et externes à l'entreprise.



Je serai heureux de pouvoir vous exposer plus précisément mon projet et ma motivation.



Mes compétences :

International business development

Microélectronique

Product manager

HiTech

Innovation produit

Microcontroleur

Marketing stratégique

International project coordination

Technical marketing