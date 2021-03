Nicolas DELAIRE

J’ai une excellente connaissance du système de santé français, des principes de market access

et une double expertise à la fois des marchés de médicaments et des dispositifs médicaux.



En quête de solutions et d’amélioration continue, curieux, créatif et proactif je suis force de propositions adaptées et innovantes, alignées sur l'orientation stratégique de l’entreprise.



Joueur d’équipe, je partage idées neuves, feedbacks constructifs, initiatives gagnantes au service de notre succès collectif.



Je mène le changement, entretiens la sérénité des équipes, les mène à l’atteinte et au dépassement de nos objectifs.



Quelques résultats :



→ Résultats : 5 ans de croissance soutenue du C.A. +45%, soit de YTD33m€ à YTD48m€ pour Amgen ;

→ Parts de marchés (P.M.) 66% et 79% cf. gamme. Meilleur taux de « rétention » ;

→ Responsable du premier compte public en Europe. P.M. 79%. Un référencement historique.



Quelques compétences :



• Expert en lancement réussi de produits, dans le respect des délais ;

• Bâtisseur de succès rapides et durables, j’assure croissance du C.A. , niveau de prix et leadership du marché au long cours ;

• Excellent communicant et négociateur, avec une forte capacité à influencer, je gagne la confiance des acteurs et des leaders, monte des partenariats uniques et maximise la notoriété de la marque.



• Leader et fédérateur d’équipes transversales « projets « et « stratégiques » aux performances démontrées ;

• Décideur, j’analyse, priorise et planifie, négocie des moyens et rends compte des retours sur investissements ;

• Je mets en place, fais appliquer la stratégie opérationnelle et suis les business plans et leurs actions correctrices ;

• Reconnu comme manager constructif, positif et bienveillant, je coache, développe les collaboratrice.teur.s, valorise leurs apports innovants.



Mes compétences :

Building KOL relationship

Business development

Management of change

New product launches

Leading cross-functional cluster teams

Growing highly effective sales teams

Analytical and planning skills