Nicolas DEMORY

Consultant expert SAP Finance (modules FICO) disposant d'une couverture logistique (modules MM/SD/LE), d'une expertise de solutions de dématérialisation de factures fournisseurs (Itesoft, Readsoft, Opentext) ainsi qu'un socle technique fort (développement ABAP, "exits" SAP, formulaires...).



Multiples expériences projets de mises en oeuvre et de déploiements de la solution SAP en tant que responsable de domaine Finance et Manager/chef de projet, auprès de nombreux clients (grands comptes, PME...) en France et à l'International.



Participation et pilotage de chaque étape du projet, de l'avant-vente jusqu'au démarrage de la solution.



Actuellement en télétravail depuis Pontarlier, proche frontière Suisse.



Mes compétences :

ERP

Finance

MOA

SAP

SAP ERP