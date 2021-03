Pierre RAMOS

Après un Master 2 EID (Exploration Informatique des Données) à l'Institut Galilée de l'Université Paris 13 à Villetaneuse, j'ai rejoint Unilog.



Après une mission d'un an sur le système décisionnel du Château de Versailles, j'ai effectué une mission de près de deux ans pour la refonte d'un outil décisionnel et d'un outil de CRM pour un groupe de logistique européen. En parallèle j'ai effectué une mission d'expertise technique en régie dans un conseil général d'Ile de France.

J'ai effectué une mission de régie dans une banque où j'ai participe à l'élaboration d'un entrepôt de données financières et commerciales.

J'ai effectué un projet d'élaboration d'un entrepôt de données orienté marketing pour un groupe automobile en tant qu'architecte.

En parallèle, j'ai effectué de nombreuses missions courtes d'expertise technique.

De part mon parcours, j'ai beaucoup travaillé sur les notions de relations clients et j'ai une expertise sur les solutions Adobe Campaign (Neolane) et Unica.

J'ai quitté CGI pour rejoindre Capgemini où j'effectue des missions d'expertise et d'architecture autour des technologies SAP BI et Informatica.



Spécialisations :

Business Objects XI (R2, v3), SAP BI 4

Business Objects Data Integrator

Informatica 9.x

Talend

SQL-Server 2005-2008

Oracle 9i, 10g, 11g et Exadata

SpagoBI

Neolane & Unica



Mes compétences :

ETL

Business Object XI

BODI

Oracle

SQL Server

Business Intelligence