Nicolas DESPRES

Professionnel du secteur de l'Economie Sociale et Solidaire depuis 1997, j'ai eu l'opportunité de travailler en France, au Cameroun ainsi qu'en Irlande au sein de collectivités locales et/ou structures privées associatives.

J'ai occupé la fonction de directeur d'établissement agréé Centre Social par la branche Famille de la Sécurité Sociale de 2009 à 2020.

Ces expériences, ancrées dans le développement social & économique des territoires, m'ont permis de développer différentes compétences :

le pilotage et management d'une organisation à but non lucratif, l'ingénierie de projets participatifs et pluridisciplinaires, la gestion financière et la recherche de fonds (publics ou privés).

Je suis actuellement en formation Mastère spécialisé à l'EHESP dans le cadre d'un projet de reconversion professionnelle.