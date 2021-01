Nicolas DIACONESCU

Mes 14 ans d'expérience dans l'industrie du diagnostic in vitro et mon métier actuel (multi-services pour l'habitation) m'ont permis de développer mes compétences à la fois techniques, managériales et scientifiques.

J'ai aussi pu accroître mes capacités d'adaptation ce qui me permets aujourd'hui d'être très polyvalent.



Je voudrais aujourd'hui mettre mes compétences aux services d'une société à laquelle je souhaite apporter mon expérience. L'intégration d'une équipe avec qui je pourrai partager mon savoir faire est à ce jour mon nouvel objectif professionnel. Mes domaines de compétences étant très diversifiés je peux être un collaborateur opérationnel et efficace aussi bien au niveau production, industrialisation que qualité, achat, gestion technique et opérationnelle, management d'équipes...



Mes compétences :

Informatique

Management

Industrie

Gestion de projets

Chef de projet

Achats

Maintenance

Qualité

Word

Logistique

ERP

Excel

Office

Recrutement

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Audit