N_dirand@hotmail.com



Né en 1976. Français. Mobilité internationale.

Plus de 20 ans d'expérience dans la grande distribution.

Actuellement je suis à la recherche d'un emploi en GSS, Chef de Secteur ou en Cabinet de Recrutement.

+ de 10 ans chez Leroy Merlin dont 3 ans en Italie.

Mes plus: mon Adaptabilité, l'Humain, Le Commerce et la Gestion.



Mes compétences :

Organisation du travail

Recrutement

Formation

Compte de résultats

Ressources humaines

Stratégie commerciale