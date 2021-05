Nicolas DONNAINT

Fort de dix années d'expérience dans les achats et les approvisionnements, je me suis lancé en 2010 dans la création d'Expensalys.



J'ai rencontré différentes entreprises, de toutes tailles, de différents secteurs. J'ai pu constater que nombre de "sociétés modestes" faisaient avec les moyens du bord.



Dans ces structures, employer un acheteur à temps plein se révélerait onéreux et, surtout, peu rentable, vu le volume d'achats annuels. Or, pour bien vendre, il est nécessaire de bien acheter.



L'idée est alors née de leur proposer une expertise des achats, des outils simples et performants, un réseau qui leur permettrait de réaliser des économies, avec une facturation non pas à l'heure mais liée aux résultats obtenus.



Expensalys a vu le jour en Avril 2011...



Mes compétences :

Achat

Achats

Analyse statistique

Approvisionnement

Approvisionnements

Audit

Conseil

Economie

Frais Généraux

Production

Rémunération

Rémunération au résultat

Statistique