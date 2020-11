Nicolas DUBREUIL, 34 ans





Actuellement je suis conseiller senior chez ERDF et jury pour l'Education Nationale pour les BTS MUC



Les different postes occupés durant mon parcours professionnel, m'ont permis de développer mes capacités d'écoute, de diplomatie, de travail en équipe ainsi que de nombreuses qualités telles que l'organisation, l'adaptation, la rigueur, la réactivité, le goût pour la vente et la conquête commerciale.



Jai suivi en 2010, une formation qui ma permis de valider les compétences suivantes :

Gérer lensemble des moyens nécessaire aux activités dun plateau dappel ;

Manager les Ressources humaines dune équipe de téléconseillers ;

Améliorer la qualité de service et contribuer aux évolutions de lensemble des activités dun centre de relation clients à distance.



Domaine d'activité : Energie.



Mes compétences :

Application des technique de vente commerciale

Bonne résistance au stress

Aisance relationnelle et sens organisationnel

Esprit d'équipe

Transmettre un savoir et un savoir faire

Prise d'initiative et bonne capacité d'adaptation

Service client

Management