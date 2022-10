Nicolas EL KHOURY

Bonjour et bienvenue sur mon profil,



Issu d'une double cursus Architecture - Ingénierie, j'aime concilier la force d'une idée créative et la rigueur pragmatique du processus de construction.



Autonome, j'ai des facultés à m'adapter et à prendre des décisions rapides & efficaces. Ma positivité et mon sens du relationnel m'offre une facilité de contact et une bonne communication avec mes interlocuteurs.



Je coordonne le développement des projets, en veillant au respect de la qualité architecturale et fonctionnelle, des coûts et des délais. Ainsi, j’encadre les principales étapes liées à l'élaboration du projet (conception, production, réalisation).



J'ai plus de 10 années d'expérience internationale dans les équipes leaders multi-disciplinaire sur le milieu et les projets à grande échelle. Je suis également très impliquée dans différents projets et productions qui se chevauchent et interagissent avec le monde de l'architecture, identité visuelle et de la marque l'environnement.



Forte de mon expérience, je suis organisée et sais gérer un projet de l'esquisse à la livraison. Ma capacité créative ne m'exonère d'aucune responsabilité ni rigueur



Je suis intéressé par des projets de long durée, de conception ou d'ateliers de réflexion et de collaborations.



Mes compétences :

Architecte

Bâtiment

Ingénierie

Production

Construction

Dessin

AutoCAD

Architecture

Adobe Photoshop

Management